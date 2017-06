Es wird Frieden sein in Syrien und der Welt!

* Syrische Armee erreicht syrisch-irakische Grenzen nordöstlich von al-Tanf, vereitelt ISIS-Angriff in Deir Ezzor (Quelle SANA) Karte der Landbrücke:

Assad spaziert in Damaskus.

Zur Erinnerung Xi´’s Seidenstraßen-Eröffnungsrede vom 14. Mai:

„China verfolgt mit der Gürtel- und Straßen-Initiative (BRI) keine geopolitischen Interessen, sondern es strebt ein „Modell der Win-Win-Kooperation“ an. Der „Generalschlüssel“ zu allem, so Xi, sei das Prinzip Entwicklung:

„China wird Freundschaft und Kooperation mit allen an der Gürtel- und Straßen-Initiative beteiligten Ländern auf der Grundlage der Fünf Prinzipien friedlicher Koexistenz fördern. Wir sind bereit, Entwicklungsstrategien mit anderen Ländern zu teilen, aber wir haben nicht die Absicht, uns in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einzumischen, unser Gesellschaftssystem und Entwicklungsmodell zu exportieren oder anderen unseren Willen aufzuzwingen. Beim Vorantreiben der BRI werden wir uns nicht auf veraltete geopolitische Manöver verlegen. Was wir zu erreichen hoffen, ist ein neues Modell der Win-Win-Kooperation. Wir haben nicht die Absicht, eine kleine Gruppe zu bilden, die der Stabilität schadet, sondern wir hoffen, eine große Familie harmonischer Koexistenz zu gründen.“

Indien und Pakistan Mitglieder der SCO.

Das Posting sollte nicht zu umfangreich werden. Eigentlich gehört die Meldung, dass die verfeindeten Mächte Indien und Pakistan in die SCO aufgenommen wurden ebenfalls zu den guten Nachrichten.

Ich meine, dass es immer offenkundiger wird, dass Trump eine positive Rolle spielt bei der Umorientierung und dem partiellen Rückzug des bisherigen Hegemons. Das erklärt auch, warum die alten Machteliten ihn weiterhin so wütend bekämpfen.