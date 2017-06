„Schauen sie lieber an, was ihre Kollegen bei uns tun. Sie sind ganz von Kopf bis Fuß in unsere Innenpolitik gestiegen, haben sich auf unseren Kopf gesetzt, die Beine herabgehängt und kauen Kaugummi. Sie amüsieren sich einfach“, sagte Putin gegenüber der NBC News-Moderatorin Megyn Kelly.“

(Quelle)

Opa, der tumbe Beobachter, sagt: „Westen, der Preis, den Du bezahlen musst, steigt unablässig.“