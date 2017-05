Das eurasische Projekt kommt mächtig in Fahrt, und Schachstratege Brzezinski gibt seine Partie auf

Rostislav Ischtschenko nimmt die Teilnahme Präsident Putins am Forum „Ein Gürtel, ein Weg“ („Seidenstraßen-Forum“) am 14./15. Mai in Peking zum Anlass einiger grundsätzlicher geostrategischer Überlegungen. Sein Artikel ist erfreulicherweise hier auf deutsch zugänglich. Bemerkenswert und optimistisch stimmend seine Herleitung des gigantischen Projekts aus den fundamentalen materiellen Entwicklungserfordernissen Chinas, die sich mit denen Russlands (und weiterer Mächte) hervorragend ergänzen.

Eine weitere ausführliche Stellungnahme zu diesem Thema besticht ebenfalls durch die Weite des konzeptionellen Entwurfs und durch den begründeten Geschichtsoptimismus, den sie vermittelt. Sie wurde im Jahr 2016 veröffentlicht, stammt von dem russischen Historiker Sergej Karaganow und ist auf rtdeutsch verfügbar.

Merkel hatte bekanntlich nicht an dem Pekinger Forum teilgenommen. Das muss nicht beunruhigen. Es ist ihr Markenzeichen (als Personifizierung des „modernen“ deutschen Imperialismus), mit beiden Beinen auf der Bremse zu stehen, wenn sich der Zug Richtung Zukunft in Bewegung setzt. Doch sie ist genug Schlange (als Personifizierung eben dieses Imperialismus), um im letzten Moment den Drive nicht zu verpassen. (Jüngstes Beispiel: Zu einer Syrien-Lösung sagte sie gerade: „Natürlich muss hier auch Russland mit einbezogen werden, natürlich (!) muss hier auch (Hört, hört!) Iran mit einbezogen werden.“ – Einfügungen in Klammern vom Opa)

Im Übrigen: Merkel mag die Figur machen, die ihr zukommt oder die sie meint, dem Deutschen Michel schuldig zu sein…

…zugleich schlafen die deutschen Think-Tank-Knechte nicht, und beobachten so pedantisch wie argwöhnisch, wie China internationale Diskursmacht erlangt. Nur ihr Geoschachmattiker Übervater Brzezinski hat sich mit seinen knapp 90 leider allzu früh verabschiedet. Wenn überhaupt etwas, so geht von ihm jetzt wohl Ruhe aus.