„Mutti Merkel“ landet einen Brüller!

Ich hatte auch gehört, was die Dame gesagt hatte und wollte mich gerade an ein passendes Posting machen. Da sehe ich, dass das Andreas Schlüter – WiPoKuLi – schon bestens erledigt hat. Dankbar übernehme ich seinen kompletten Beitrag (in Kursivschrift; mit besonderem Dank auch deshalb, weil Andreas nicht nur die heutigen und damaligen christlichen Menschenverächter und Menschenschinder anprangert, sondern dabei zugleich den Dominikanermönch und kämpferischen Humanisten Bartolomé de Las Casas (1484-1566) würdigt).

Heute auf dem Evangelischen Kirchentag: die Kanzlerin sitzt mit Obama (I have a drone) auf dem Podium und schlägt “eine historische Brücke” davon berichtend, dass nicht nur die Reformation 500 Jahre her sei, sondern ja auch kurz vorher Kolumbus nach Amerika gelangt sei. Dann landet sie den Kracher: “damals begannen unsere guten Beziehungen mit Amerika”. Was wohl die indigenen Völker Amerikas dazu sagen? Auf einem Bild aus de_Las_Casas´Werk werden ihre Vorfahren gerade „geräuchert“ und ihre Kinder an der Wand zerschmettert!

Da war der Drohnen-Präsident (um nicht zu sagen “Drohnen-Mörder”) sowie Libyen- und Syrien-Zerstörer bei seinem Geschwafel von Verantwortung doch noch eine winzige Nuance subtiler! Ich muss die Frage stellen: hat Merkel sich schon auf „Trump-Niveau“ eingestellt, oder werden wir von einer geschichtsvergessenen Idiotin regiert?

Zu Andreas Schlussfrage: Ich halte Merkel für machtrational genug, dass sie – kalkulierend, dass ihr kaum jemand mit historischem Bewusstsein zuhört – auf den „originellen Scherz“ nicht verzichten wollte.

Ebenso wahrscheinlich aber könnte eine andere Erklärung sein: Merkel hat einen christlich-protestantischen Bildungshintergrund, der bekanntlich ein Halbbildungshintergrund ist, und mit „dem besten Gewissen“ das reproduziert, was als struktureller Zynismus der christlichen Großkirchen bezeichnet werden kann.

Jenseits der hier berührten „Merkelfrage“ halte ich noch die folgende Feststellung für angebracht: Hier wird ein weiteres Mal sichtbar (blitzt im Bruchteil einer historischen Sekunde auf) die intime Nähe der „modernen“, „wertebasierten“, „postfaktischen“ usw. bürgerlich-imperialistischen Demokratie zum Faschismus. Die „bewundernswerte“ Frau Merkel gesellt sich damit als dritte Heroine zu Albright (500’000 Tote Kinder waren den Preis wert) und Clinton („We Came, We Saw, He Died“). Willkommen im Klub!