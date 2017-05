Als Putin seine Idee einer multipolaren Welt vorstellte, wurden Hoffnungen geweckt. Nicht mehr das Diktat der einen Macht, die borniert genug ist, sich zur exzeptionellen zu erklären! Die Mächte würden ihre wechselseitigen Interessen benennen, abwägen und schrittweise allseits förderliche, von Anerkennung und Achtung geprägte Kooperationsbeziehungen aufbauen.

Seitdem ist etwa ein Jahrzehnt vergangen. Die Erosion der Macht des atlantischen Imperialismus mit dem Kern USA vollzieht sich vor unseren Augen, und zugleich haben sich mehrere Pole in der Welt herausgebildet und festigen sich.

Es scheint, dass wir uns in der Epoche des Übergangs zu einer multipolaren Welt verschiedener Ausprägungen der kapitalistischen Produktionsweise befinden. Dass diese Epoche durch volle Geltung des Völkerrechts, durch mehr Humanität und umfassend verwirklichte Menschenrechte charakterisiert wird, hoffe ich; mit wenig Glauben.

Der „westliche“ Imperialismus erscheint mir weiterhin stark genug, auch in den neuartigen multipolaren Kräftebeziehungen ein Höchstmaß an Unterdrückung und Ausbeutung zu behaupten und zugleich sehe ich keine ausreichende Sicherheit, dass „neue Mächte“, wie Russland und China, niemals in der Zukunft imperialistische Ambitionen entwickeln könnten.

Vielleicht wird die genannte Epoche diejenige sein, die die Kriege aller gegen alle führbar macht. Kündigen nicht diese Meldung oder diese solche großen Feuerlinien der Zukunft an?

Mit Sicherheit könnte das nur dadurch verhindert werden, dass die soziale Revolution wieder auf die Tagesordnung gesetzt wird. Doch wer will dafür eine Hand rühren?