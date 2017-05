Doppel-Fundstück – 16.5.2017 – zynisch aber wahr

„Der Krieg NATO-Europa gegen Russland wird nicht mal mehr ein Krieg sein, sondern ein Zusammenschlagen dummer Völker und ihrer Pseudoeliten (die Rechte von Homosexuellen in der Tschetschenischen Republik interessieren sie also!) durch Russland, von welchem Europa schon so oft auf die Fresse bekam, dass sogar wir schon aufgehört haben, mitzuzählen.“

(Quelle)

„Nicht mal die bisherige „failed state“-Taktik durch kriegerisch-terroristische Söldner- Destabilisierung klappt mehr:

Es spricht alles dafür, dass die US-Führung das – spätestens seit dem 7. April – verstanden hat. Ob diese es mit ihren 59 Tomahawks am 7. April in Syrien selbst wissen wollte oder schlicht dem im tiefen Staat vorführen wollte, was Sache ist, steht dahin.“

(Quelle)