In der Wirrnis der Zeit…

… schreibt Thierry Meyssan einen ganz und gar erhellenden oder hellsichtigen kleinen Artikel.

Heute – 27.4. – einige Bemerkungen dazu:

„Wir erleben eine historische Wende in Frankreich, in der das ehemalige politische Spektrum auseinander fliegt und wo eine neue Kluft auftaucht.“ – Bereits der erste Satz ordnet das Geschehen in die Perspektive des Epochenbruchs ein. ALLES – davon bin ich überzeugt – muss heute in diese Perspektive eingeordnet werden. Doch wie? Bei Analitik findet sich gerade ein schockierendes Beispiel, wie ein Hardcore-Zionist den Epochenbruch versteht (bzw. glauben machen will, wie er zu verstehen sei).

„die Franzosen … klammern sich an rote Linien, die nicht mehr existieren.“ – Wir alle, das allgemeine (Un)-Bewusstsein (und in besonderem Maße das Denken der „Linken“, das weitgehend ein unlebendiges ist) klammert sich an Strukturlinien, die nicht mehr gültig sind. Worin die NEUEN Strukturlinien bestehen, wer wie darüber bestimmen sollte und welche Risiken das Klammern an die alten mit sich bringt – das ist weitgehend unklar.

„auf der einen Seite, die ganze herrschende Klasse, praktisch ohne Ausnahme, auf der anderen, eine aus von überall zusammengelaufenen Leuten bestehende Partei, überwiegend Proletarier, deren zwei Drittel von rechts kommen und ein Drittel von links.“ – Das ist ein vorurteilsfreier Blick auf die tiefgreifende Klassenspaltung: Die herrschende Klasse vereint („praktisch ohne Ausnahme“), die Klasse der Ausgebeuteten und Unterdrückten („überwiegend Proletarier“) in ihrer ganzen realen Hässlichkeit („zusammengelaufene(n) Leute(en)“, „zwei Drittel von rechts… ein Drittel von links“).

„Nun, ob es unseren Vorurteilen entspricht oder nicht, ist die Einstimmigkeit der Geld-Mächte aber das grundlegende Merkmal der faschistischen Parteien.“ – Ein markanter Satz, den ich – ich gebe es zu – noch nicht ganz verstehe/teile. Ich muss ihn für mich noch weiter prüfen.

„Diese Einstimmigkeit des Großkapitals ist immer von einer Einheit der Nation begleitet, die die Unterschiede verwischt.“ – Ein goldener Satz, wem fällt da nicht der berühmte Spruch von Willem zwo ein. Die Verzwicktheit in der heutigen (Soros-)Wirklichkeit besteht darin (Meyssan erinnert an zwei Beispiele), dass die wesentlichen Unterschiede (genauer: die tiefen Klassengegensätze) durch das „In den Himmel heben“ ALLER, auch der nebensächlichsten Unterschiede verwischt und im Bewusstsein ausgelöscht werden.

„…dass der Front National von heute absolut nichts mit diesen Leuten gemein hat“ – Diese Einschätzung nehme ich entgegen, ohne sie selbst geprüft zu haben. Bemerkenswert ist jedenfalls die Bereitschaft Meyssans, nicht an alten Kategorisierungen zu kleben, sondern die Einschätzungen des Tages, hier bezogen auf FN, an die Veränderungen des Lebens anzupassen. (Das hat Lenin IMMER so gemacht.) Beiläufig verweist M. auch noch auf Fragwürdigkeiten der alten Einschätzungen, etwa wenn er den „Leutnant Jean-Marie Le Pen“ zum „schrecklichen Innenminister(s) François Mitterrand“ in Beziehung setzt.

„Niemand erinnert sich, dass 1940 ein faschistischer Minister, General Charles De Gaulle, den „Waffenstillstand der Schande“ mit Nazi-Deutschland verweigerte.“ – Diese und die weiteren Passagen über de Gaulle sind für mich (Für wen nicht?) beste und dringend notwendige Nachhilfe in Geschichtswissen.

„Europäische Union… eine supranationale Organisation, die auf dem Nazi-Modell von der „neuen europäischen Ordnung“ beruht, gegen die Sowjetunion und heute gegen Russland“ – Auch hier bringt M. Fakten, die ich selbst nicht detailliert genug kenne, doch „mir schwant“, dass er genau richtig liegt.

„Ebenso wie im Jahr 1939, als nur wenige Kommunisten den Anweisungen ihrer Partei trotzten um den Widerstand aufzunehmen, sind heute nur wenige Anhänger von Jean-Luc Mélenchon bereit, diesen Schritt zu wagen. Aber nach dem Nazi-Angriff auf die Sowjetunion, unterstützte dann die ganze kommunistische Partei De Gaulle und bildete die Mehrheit des Widerstandes. Es besteht kein Zweifel, dass in den nächsten Jahren Mélenchon an Seiten von Le Pen kämpfen wird.“ – Ein Bezug auf Stalin, nicht als Teil akademisch-linken Streits, sondern aus unserer politischen Praxis heraus. Eine weitere Bestätigung für mich, dass es ein Knotenpunkt ist, dass wir aus „Stalins langem Schatten“ heraustreten und endlich wieder bei Lenin (und Marx, Engels heute sind ohne Lenin nicht zu haben) ankommen.

„Emmanuel Macron wird nie die Leute verstehen, die sich gegen die Herrscher ihrer Heimat auflehnen“ – Ja, die Kommunisten müssen kapieren, dass sie mit äußerster Entschiedenheit „gegen die Herrscher ihrer Heimat“ aufstehen müssen. Kommunisten machen das, anders als Rechte, indem sie als Patrioten zugleich Internationalisten sind.