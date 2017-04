Ist der Mensch mehr als nur eine Möglichkeit?

In den Zeiten als ich noch ein unerschütterlicher Optimist war, hätte ich diese Frage gar nicht zugelassen. Später hat mir Benjamins berühmtes Bild vom Engel der Geschichte verboten, die Geschichte naiv optimistisch zu betrachten.

Nie habe ich vergessen, dass Menschen Wunderbares schaffen können. „… Bachs Fugen und Kantaten! Du zartes Himmelsblau, von Grünewald gemalt!“ Doch ebenso oft erweist sich „der Mensch dem Menschen als Wolf“ und oftmals als Schlimmeres.

Die menschliche Wirklichkeit ist zerrissen von allzu tiefen (in Wahrheit: unerträglichen) Widersprüchen. Doch vielleicht können die Menschen ja doch zu dem neuen, erträumten Geschlecht werden – wenn sie sich von dem Joch der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen frei gemacht haben. Ich halte an dieser Möglichkeit fest. Doch es gibt alltägliche Tatsachen, wie die in der folgenden Grafik dargestellten, die arge Zweifel wecken müssen.