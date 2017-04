Kein Leben

Die Freidenker haben sich (seit ihrem letzten Verbandstag im Juni 2016) ein großes Thema gewählt in Form der Frage: „Wie wollen wir leben?“. Schon allein die Frage zu stellen, finde ich verdienstvoll. Mehr aber zählen die Antworten, und da scheint es noch viel „Luft nach oben“ zu geben. Die Brandenburgischen Freidenker haben im Februar 2017 und die Berliner jetzt im April Gesprächsabende mit diesem Thema veranstaltet. Es wäre schön, würde von diesen Diskussionen etwas nach außen dringen.

Ich werde sicher bald ein kleines Posting darüber machen, wie ich leben will.

Jetzt aber möchte ich nur drei kleine Beispiele für NICHTLEBEN schildern, die mir gestern und heute begegnet sind:

***

Man traf sich in einer „Occupy-Gruppe“ und ein junger Gast sprach: „Das Wort „Revolution“ ist ein Wort aus dem Munde alter Leute in der Erwartung, dass wir jungen Leute unsere Knochen hinhalten.“

***

Mein Berliner Info-Radio brachte gestern um die Mittagszeit eine kleine Reportage über Berliner Sexclubs. Ich habe mitgekriegt, dass es da etwas Neues gibt (dessen englischen Namen ich aber nicht behalten habe), das wohl darin besteht, dass dort Otto und Lieschen Normalo – also die ohne Adoniskörper – sich dort wohlfühlen können. Es sei alles ganz frei, schwärmte eine Interviewte, die gerne mit Hundehalsband dort auftritt (also jemand sucht, der sie als Hündchen benutzt). Mal ergibt sich ein Fick, mal nicht – eben ganz frei. Manchmal blasen sich Paare einen auf der Tanzfläche, manchmal nicht – eben ganz frei.

***

Bei Telepolis schwurbelt Marcus Klöckner einen nicht weniger als vierteiligen Artikel über „Racing in the Street“. Auch über das alte gleichnamige Lied von Springsteen mährt er sich aus, vor allem aber wird jede Menge Küchenanthropologie und -psychologie ausgebreitet. Leider nur Gemeinplätze und Aufgeputztes zu diesem so augenfälligen und traurigen Phänomen des tödlichen Individualismus, wie er zum späten Imperialismus gehört.

***

Ach ja, fast hätte ich es vergessen, das vierte Beispiel für KEINLEBEN:

Trump fraß Kuchen als er den Raketenangriff anordnete. Das scheint eine Information zu sein. Wir erwarten selbstverständlich Information von den Medien. Merken wir, dass das keine Information ist? Das ist – wie so Vieles – eine Form UNSERER Abrichtung zum NICHTLEBEN.

Aber auch das ist mir gestern begegnet, und das gehört nun wahrlich nicht zum NICHTLEBEN:

„Da ist mir Dein Moskovitz-Brief/Appell gerade recht. Es ist auch nicht einfach in dem Dschungel der kriegsbesdingten und -steuernden Lügen die Wahrheit zu sehen, vor allem nicht für unsere junge Generation, der es an Erfahrungen fehlt und die, wie meine jüngere Tochter formulierte, ein grundsätzliches Vertrauen in irgendetwas haben möchte, dass sie nicht permanent anzweifeln muss.„