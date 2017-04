Fundstück – 12.4.2017 – „Fake News Enthusiast“

„Durch außenpolitische Aktivität/ Aggressivität, in Syrien und Nordkorea versucht Trump von den Problemfeldern in der Innenpolitik abzulenken. Momentan gelingt Trump nichts, Obamacare wurde nicht abgeschafft/ersetzt, noch gibt es kein neues gesetzliches Schuldenlimit, obwohl die Zeit drängt, die Steuerreform gerät in die Ferne und auch beim groß angekündigten Infrastrukturprogramm tut sich nichts. Trump wird geblockt, von den Demokraten und von seinen eigenen Republikanern, aus Amerika first, macht er stattdessen einen aggressiven Weltpolizisten, aus dem Fake News Kritiker Trump, wird ein Fake News Enthusiast, auf dem seine außenpolitischen Schnellschüsse basieren und damit verprellt er gewichtige Teile seiner Wählerschaft, dass sieht für Amerika und die Welt alles andere als gut aus!“

Quelle: „Querschüsse“